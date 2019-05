Cycloon Fani trekt verder over Bangladesh

Ruimte­vracht­schip alsnog onderweg naar ISS

10:37 Vanaf ruimtevaartcentrum Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida is vandaag een Falcon 9-raket gelanceerd die voorraden naar het internationale ruimtestation ISS moet brengen. Het is de zeventiende keer dat het bedrijf van Elon Musk spullen naar het ISS brengt.