Cycloon Freddy breekt trieste records in zuidelijk Afrika: ruim 270 doden

In zuidelijk Afrika zijn de afgelopen weken al meer dan 270 mensen omgekomen door de tropische cycloon Freddy. In Malawi, Mozambique en Madagaskar zijn reddingswerkers in een race tegen de klok op zoek naar overlevenden. Freddy is een van de dodelijkste, krachtigste en langstdurende tropische stormen ooit op het Afrikaanse continent.

De orkaan raasde dit weekeinde voor de tweede keer binnen een maand tijd over zuidelijk Afrika. Freddy zorgt voor hevige regenval, wat het reddingswerk bemoeilijkt. Zware overstromingen, aardverschuivingen en modderstromen hebben huizen weggevaagd en bruggen en wegen vernield.

De rampendienst in Malawi meldt woensdag zeker 225 doden, ruim 700 gewonden en 41 vermisten. Leger, politie, het Rode Kruis en andere hulpdiensten zijn bezig met reddingsoperaties in Blantyre, economisch gezien de belangrijkste stad van Malawi, dat een van de zwaarst getroffen gebieden is.

De stroomvoorziening in Malawi is ontregeld en het nationale energiebedrijf heeft noodgedwongen grote waterkrachtcentrales gesloten. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is ook een tiental zorginstellingen verwoest.

Overlevenden in bomen

Meer dan 88.300 inwoners in Malawi, een van de armsten ter wereld, zijn nu dakloos. Scholen en kerken zijn ingericht als in noodopvangcentra. Reddingswerkers vonden overlevenden in bomen en op daken.

Volledig scherm Familieleden van slachtoffers in Malawi zoeken in het mortuarium naar dierbaren. © REUTERS

,,Overstromingen zijn het grootste probleem en de verwoesting is enorm’’, zegt Felix Washon, woordvoerder van het Rode Kruis in Malawi tegen persbureau AFP. ,,Met vernielde bruggen en hoge waterstanden is het een uitdaging om degenen te bereiken die vastzitten.’’

President Lazarus Chakwera, die dinsdag terugkeerde van een VN-conferentie in Qatar, spreekt van een ‘een verwoeste natie’. Paus Franciscus zei tijdens zijn wekelijkse audiëntie op het Sint-Pietersplein dat hij bad ‘voor de doden, de gewonden en de ontheemden’ in Malawi die getroffen zijn door een ‘calamiteit’.

Eiland

In Mozambique zijn tenminste 21 mensen omgekomen. ,,Terwijl we de balans opmaken, is onze prioriteit nu het zoeken en redden van mensen in de meest verwoeste gebieden. We hebben er al duizenden gered, maar er zijn er nog duizenden onbereikbaar’, zegt woordvoerder Paulo Tomas van de Mozambikaanse rampendienst.

Volledig scherm De ravage die storm Freddy aanrichtte in Madagaskar. © AFP

De regen teistert de havenstad Quelimane en omliggende gebieden, waar het sinds het weekend onophoudelijk regent. Veel huizen zijn vernield, daken zijn weggerukt en wegen zijn afgesneden. ,,De stad is bijna een eiland”, zegt Thomas Bonnet van de lokale hulporganisatie Friends in Global Health.

Freddy raasde 8000 kilometer van oost naar west over de Indische Oceaan. De tropische storm woedt inmiddels al meer dan 35 dagen. Volgens meteorologen is Freddy op weg de langste cycloon in de geschiedenis te worden. Tropische stormen en cyclonen komen meerdere keren per jaar voor in het zuidwesten van de Indische Oceaan, tijdens het orkaanseizoen dat van november tot april duurt.

Volledig scherm Mannen proberen te redden wat er nog te redden valt van de verwoeste huizen in Malawi. © AP

Volledig scherm Inwoners van Blantyre worden geëvacueerd uit het rampgebied. © AFP

