Daar heb je zelfvertrouwen voor nodig: Rita Ora wurmt zich in nietsverhullende latex jurk

Rita Ora mocht zaterdagavond optreden in de Londense club Heaven. Ze bracht er haar nieuwe single ‘You Only Love Me’ ten berde. Het nummer is een eerbetoon aan haar echtgenoot, regisseur en komiek Taika Waititi. Vrijdag, toen ze ‘You Only Love Me’ lanceerde, vertelde Rita al dat ze effectief getrouwd was met Taika. Die geruchten deden al een tijdje de ronde, maar werden nooit officieel bevestigd. ,,Ja, ik ben getrouwd", bevestigde ze nu op ‘Heart Radio Breakfast’. ,,Ik koos ervoor om het privé te houden. Maar het was perfect, het was exact hoe ik het wilde." En ze beloofde dat ze op een dag een groot feest zal houden om haar huwelijk te vieren.