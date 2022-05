Dader kondigde vlak voor bloedbad Texas aan dat hij school overhoop zou schieten

De tiener die dinsdag op een basisschool in Texas negentien kinderen en twee leraren afslachtte, meldde kort voor het bloedbad in onlineberichten dat hij zijn grootmoeder had neergeschoten en een school overhoop zou schieten. Dat maakte gouverneur Gregg Abbott woensdag bekend tijdens een persconferentie.

De 18-jarige Salvador Ramos plaatste zo'n half uur voor het drama drie berichten op Facebook, zei de gouverneur. In het eerste bericht waarschuwde de tiener dat hij zijn oma zou neerschieten, in het tweede meldde hij dat te hebben gedaan en in het derde bericht kondigde Ramos aan een school overhoop te zullen schieten.

Daarna voegde hij de daad bij het woord in de Robb Elementary School in Uvalde. Ramos barricadeerde zichzelf in de basisschool in het lokaal van de vierdeklassers (9- en 10-jarigen) en doodde twee leraren en negentien kinderen. Dat deed hij met een semiautomatisch geweer van het type AR-15. De achttienjarige had een paar dagen eerder, kort na zijn verjaardag, legaal twee van dergelijke geweren gekocht, meldden de autoriteiten woensdag.

Ze wierpen geen direct licht op het motief van Ramos. Volgens gouverneur Abbott had de tiener, woonachtig in het stadje met 16.000 inwoners op zo’n 135 kilometer ten westen van San Antonio, geen bekende criminele of geestelijke gezondheidsgeschiedenis.

Politiemensen braken uiteindelijk de klas binnen en doodden de schutter. ,,Het kwaad viel gisteren over Uvalde. Iedereen die zijn grootmoeder in het gezicht schiet, moet het kwaad in zijn hart hebben”, zei Abbott. ,,Maar het is veel erger als iemand kleine kinderen neerschiet. Het is ondraaglijk en onaanvaardbaar voor ons om in de staat iemand te hebben die kleine kinderen op onze scholen zou vermoorden.”

Een woordvoerder van Meta, het moederbedrijf van Facebook, verklaarde tegenover The Washington Post dat de schutter de pas naderhand ontdekte berichten privé aan iemand had verstuurd. Het bedrijf werkt naar eigen zegen mee aan het onderzoek.

Volledig scherm Salvador Ramos was een 'stille' jongeman. © Instagram ,,Het laat je het complete kwaad van deze schutter zien”, zei luitenant Chris Olivarez, woordvoerder van het departement voor openbare veiligheid in Texas, tegen CNN. Alle slachtoffers waren volgens hem weggehaald en geïdentificeerd. Hun families zijn op de hoogte gebracht. Volgens Olivarez raakten 14 kinderen gewond in de klas.

,,Het is een klein klaslokaal voor zo'n 25 tot 30 scholieren. En er waren daar twee leraren. Het was een typische klasomgeving waar je grote groepen kinderen bij elkaar hebt, die geen kant op konden”, zei Olivarez.



Ramos was een schoolverlater van een van de plaatselijke middelbare scholen, woonde bij zijn grootouders, had geen vrienden, geen vriendin die we op dit moment kunnen identificeren, geen crimineel verleden en was ook geen lid van een straatbende.”

Olivarez zei dat Ramos’ grootmoeder nog in leven is. De 66-jarige Celia Martinez ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens de luitenant droeg de schutter een vest zonder kogelwerende panelen; een vest dat normaal gesproken wordt gebruikt om bijvoorbeeld extra munitie mee te kunnen dragen. Hij zou alleen hebben gehandeld.

Grootvader Rolando Reyes (74) vertelde aan ABC News dat zijn echtgenote en hij niet wisten dat hun kleinzoon wapens had gekocht. ,,Als ik het had geweten, had ik het gemeld aan de politie”, zei Reyes, die in het verleden al eens veroordeeld was voor een misdrijf en sowieso geen wapens in huis mocht hebben. De man omschreef zijn kleinzoon als een stille jongen. ,,Hij was heel stil, praatte niet veel.” De tiener woonde niet bij zijn moeder omdat ze ‘problemen’ hadden, voegde de grootvader eraan toe. Volgens een buurman kampt de vrouw met een zware drugsverslaving.

Ramos werkte tot een maand geleden vijf dagen per week in een lokaal fastfoodrestaurant. Ook daar was hij vrij stil, zei de manager tegen CNN. ,,Hij ging niet echt om met de andere werknemers en gedroeg zich vaak opvallend agressief naar vrouwelijke werknemers toe.’’

Een etmaal na het bloedbad heeft de Amerikaanse wapenindustrie een juridische nederlaag geleden. Een rechter verwierp de eis van een groep wapenfabrikanten, distributeurs en verkopers. Zij wilden voorkomen dat ze kunnen worden aangeklaagd door gedupeerden van wapengeweld.

De wapenindustrie had geklaagd over een wet in de Amerikaanse deelstaat New York. Die wet maakt het mogelijk dat de staat en mensen die getroffen zijn door vuurwapengeweld, juridische stappen kunnen ondernemen tegen de industrie. Behalve wapenfabrikanten, waaronder Smith & Wesson en Sturm Ruger & Co, maakte ook een grote lobbyorganisatie genaamd de National Shooting Sports Foundation bezwaar tegen de wet.

Volledig scherm Salvador Ramos kocht op zijn 18de verjaardag meteen twee wapens. © Texas Department of Public Safet

