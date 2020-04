Dader massaschietpartij Canada gijzelde eerst zijn vriendin

Dagboek Italië Corona kent geen genade, ook niet voor geestelij­ken

7:25 Italië is aan het herstellen, de afgelopen dagen daalt het aantal mensen dat besmet is gestaag. Het land kent nu ‘nog maar’ 108 duizend actieve besmettingen. Ook het aantal Covid-19 patiënten op de intensive care neemt af, één van de vijf intensive care units van het Niguarda ziekenhuis in Milaan is gesloten en zelfs in Bergamo zijn er bedden leeg. Maar het drama dat Italië getroffen heeft is ongekend, er zijn in deze twee maanden in Lombardije vijf keer zoveel burgers overleden dan in vier jaar bombardementen op Milaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Iedereen likt zijn wonden, ook de kerk. Correspondent Angelo van Schaik bericht vanuit Rome. Alle eerdere afleveringen lees je hier.