Dagelijkse successen voor Oekraïne en Rusland, maar alles draait om cruciale landcorridor naar de Krim

Volledig scherm Een verwoest dak van een huis in een buitenwijk van Zaporizja © Jesper Peeters Beide strijdende partijen claimen dagelijks successen op het slagveld, maar het kan nog weken duren eer de rook optrekt en duidelijk wordt of het hoofddoel van het Oekraïense offensief is bereikt: de landcorridor breken die Rusland nog steeds verbindt met de illegaal geannexeerde Krim.



Het is maar hoe je de video’s van de diverse militaire bloggers bekijkt. In de Russische propagandakanalen zijn de beelden van de kapotgeschoten Leopard-tanks en Bradley-pantservoertuigen nu wel grijsgedraaid. Andersom laten de pro-Oekraïense bloggers vooral exploderende Russische voertuigen zien en Oekraïense vlaggen die worden opgehouden in half-verlaten dorpen die zijn heroverd in de buurt van Zaporizja.



Het zijn vooralsnog foto’s in een film die nog wordt opgenomen, maar die zich vooral lijkt af te spelen in het zuiden van Oekraïne, grofweg tussen de stad Zaporizja (waar een belangrijke kerncentrale staat die nog weleens kan worden ‘ingezet’ door de Russen) en de Zee van Azov, een randzee van de Zwarte Zee. Doorbreken de Oekraïners die strategisch zeer belangrijke landcorridor, dan heeft het Kremlin grote problemen. Russische divisies zijn dan afgesneden van bevoorrading.



Lukt dat niet, dan zullen de Russische generaals zeker hoop putten uit een nog langdurige slijtageslag die ze denken te kunnen winnen gezien hun bijna onuitputtelijke arsenaal aan soldaten.

Optimisme over Oekraïense kansen

De gezaghebbende Britse militaire historicus Lawrence Freedman van King’s College in Londen is vooralsnog optimistisch over de Oekraïense kansen. Maar het is tegelijk erg moeilijk wat de Oekraïners nu pogen te doen, namelijk het door Rusland bezette zuiden van hun land in tweeën te delen, zegt hij tegen het Vlaamse tijdschrift Knack.

Rusland zou dan de controle over de Krim kwijt kunnen raken, wat een enorme blamage zou zijn voor het Russische propaganda-apparaat. Veel hangt volgens Freedman af van het gebruik van westerse langeafstandswapens. Oekraïne heeft die de laatste week al veelvuldig ingezet door ze te richten op brandstofvoorraden, spoorlijnen en munitiedepots, zowel op Oekraïens grondgebied als op Russisch terrein, net over de grens.

Volgens de meeste experts zijn de Oekraïners nog steeds bezig met ‘aftasten’: waar is de Russische defensie poreus, waar zijn bressen mogelijk? Dat de Oekraïners het pad naar de kust zoeken, weten de Russen natuurlijk ook. Daar is dus ook hard gewerkt aan verdedigingswerken. Vandaar dat juist dit gebied inmiddels vol mijnen ligt. Om nog maar te zwijgen van de drievoudige linies betonnen tankblokkades (‘drakentanden’), bunkers, schietposities die zijn ingericht voor scherpschutters en loopgraven die breed en diep genoeg zijn om een zware Leopard 2- of M1 Abrams-tank klem te zetten. Daarbij hebben de Russen - en dat zou een kolonne Oekraïense voertuigen vorige week fataal zijn geworden - vooraf bepaalde artillerie-inslagzones ingesteld. Volgens experts maakten de Oekraïners de fout te dicht op elkaar te rijden.

Vastbijten

De deels geautomatiseerde defensiewerken maken het voor de Oekraïners extra moeilijk Russische linies te doorbreken. Voeg daarbij filmpjes die nu op sociale media circuleren van vluchtende Russische soldaten die door collega’s worden neergeschoten en duidelijk wordt dat de Russen zich deze keer willen vastbijten in hun defensieve lijnen en zich niet nog eens zullen laten verrassen zoals afgelopen zomer.

Toen hadden de Oekraïners de grote klapper kunnen maken, aldus Freedman. Maar de doorbraken die ze forceerden bij bijvoorbeeld Charkiv liepen dood, omdat er te weinig manschappen over waren om verder door te drukken. Rusland greep de adempauze aan om de nieuwe frontlinies te versterken.

Wat we nu zien van Oekraïense kant is dus nog niet het gehele potentieel. De beste en sterkste Oekraïense eenheden worden nog steeds in reserve gehouden. Die komen in actie wanneer er een zwakte in de Russische verdediging is geconstateerd. Maar weinig laat zich voorspellen in deze oorlog.

Er zijn de laatste weken inmiddels al drie dammen opgeblazen door de Russen, ook rond de al van explosieven voorziene kerncentrale van Zaporizja kan nog een dramatische wending worden gecreëerd. Daarbij hebben we nog weinig gezien van de luchtmacht van beide kanten - uit vrees voor de oppermachtige luchtafweer - maar tegelijk moeten spectaculaire luchtlandingen ook niet worden uitgesloten. Oekraïne beschikt over een honderdtal troepentransporthelikopters.

Volgens een andere Britse expert hoopt de generale staf in Kiev dat als ze een voldoende doorbraak kunnen bereiken, een ineenstorting van het Russische moreel ‘besmettelijk zal zijn en zich over het front zal verspreiden naarmate de gedemoraliseerde Russische troepen de wil om te vechten verliezen’. Maar zover is het nog lang niet. Tussen alle video’s van het slagveld en beweringen uit Moskou en Kiev kan het volgens veel experts nog weken of zelfs maanden duren voordat we een duidelijker beeld krijgen van wie uiteindelijk de voorwaarden voor een vrede kan dicteren.