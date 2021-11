Dak van Britse school stort in: twaalf kinderen gewond naar het ziekenhuis

Trainingskamp ‘Ik ben bondscoach van Afghanis­tan, niet van het regime’

In Turkije belegt het Afghaanse voetbalmannenelftal deze week het eerste trainingskamp sinds de taliban de macht grepen in Kaboel. Aan de Nederlandse bondscoach Anoush Dastgir de lastige taak om voetbal en politiek gescheiden te houden én zich voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor de Azië Cup.

14 november