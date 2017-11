Dakloze vindt cheque op straat en brengt deze terug naar rijke eigenaar

Een Spaanse dakloze die op straat in Amerika een cheque van 10.000 dollar (8.400 euro) vond, heeft het kostbare papiertje teruggestuurd naar de rechtmatige eigenaar. Als dank daarvoor werd de zwervende man rijkelijk beloond door makelaar Roberta Hoskie van wie de cheque was.

Elmer Alvarez vond de cheque met daarop de naam van Roberta deze week op straat in de plaats New Haven (Connecticut). Met de hulp van een bevriende dakloze probeerde hij haar te achterhalen. Via Google vonden ze uiteindelijk het adres van haar kantoor.

De vrouw had op dat moment nog niet door dat ze haar cheque kwijtgeraakt was. Toen de cheque weer in haar bezit was, stond ze erop haar reddende engel persoonlijk te bedanken. Na een zoektocht, die live te volgen was via haar Facebook, vond ze Alvarez uiteindelijk. ,,Er bestaan nog goede mensen op deze wereld'', aldus Hoskie. ,,Hij had die cheque ook kunnen innen maar dat deed hij bewust niet. Daarom ga ik proberen hem te helpen.''

Uitkering

Volgens de vrouw had de straatarme dakloze werkelijk geen flauw idee van haar status en achtergrond. Aan Amerikaanse media die het verhaal oppakten vertelde ze: ,,Ik ben een alleenstaande moeder die ooit moest overleven met een sociale uitkering, zonder een dak boven mijn hoofd. Er moeten meer mensen zoals Elmer zijn, hij is een kerel met een gouden hart."

Alvarez is de vrouw dankbaar voor haar mooie woorden en alles wat ze voor hem wil doen. Roberta nodigde Elmer een dag voor Thanksgiving uit en overhandigde hem een 'diploma' voor zijn goede daad. Daarna maakte ze bekend wat hij allemaal cadeau krijgt: een cursus Engels, een opleiding in de vastgoedsector en een sollicitatiegesprek 'op een moment dat hij er klaar voor denkt te zijn'. Toen de dakloze ook nog vernam dat een onderkomen voor hem geregeld was, barstte hij in snikken uit. ,,Deze kans grijp ik me beide handen aan'', aldus de goudeerlijke vinder.