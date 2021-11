Danseres, spionne en racismebestrijder Josephine Baker alsnog geëerd voor haar daden

Ze trad op, gekleed in alleen een bananenrokje. Ze danste en zong in de beroemdste cabaretzalen van Parijs. Maar ze had ook een héél andere kant.



Josephine Baker kreeg in 1939 bezoek van het hoofd van de Franse contraspionagedienst Jacques Abtey. Die zocht haar op in haar villa in Vésinet, ten westen van Parijs. ,,We liepen haar park in en hoorden van ver ‘Hello!’’’, schreef Abtey later in een boek over de oorlog. ,,Ze kwam uit de struiken tevoorschijn, breeduit lachend, in een oude broek, met in haar hand een roestig conservenblikje vol met slakken.’’