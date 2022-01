Dave De Kock, de ‘knuffeloom’ die Dean (4) ontvoerde: “Gestoorde sadist” die veertien jaar geleden al kindje tot de dood mishandelde

Het was de mama van Dean Verberckmoes (4) die zondag naar de politie stapte omdat haar zoon verdwenen was met zijn ‘knuffeloom’, Dave De Kock. Bij het horen van die naam gingen alle alarmbellen af. Want de agenten kénden de 34-jarige ‘knuffeloom’. Veertien jaar geleden stond zijn foto al eens op alle voorpagina’s, met in grote letters ‘kinderbeul’ erboven, omdat hij het zoontje van zijn toenmalige vriendin zó hard had mishandeld dat de peuter overleed. Daarvoor zat hij tien jaar in de gevangenis, en sinds deze namiddag zit hij daar dus opnieuw. Een portret van de man die door gerechtspsychiaters omschreven wordt als “gestoord”: “Als iets hem niet zint, reageert hij zich op een sadistische manier af.”

Dave De Kock werd op 4 februari 1987 geboren in Antwerpen. Hij groeide op in Mortsel, raakte verslaafd aan drugs en pijnstillers en slaagde er niet in om werk te vinden of te behouden. Om zijn drugsverslaving te bekostigen, zocht hij andere bronnen van inkomsten. Zo dook zijn naam indertijd onder meer op in een onderzoek naar autodiefstallen. Een vaste verblijfplaats had Dave niet. Hij dwaalde rond, en ontwikkelde een radar voor waar er iets te rapen viel. Zijn geliefkoosde doelwit: naïeve, beïnvloedbare vrouwen die hij inpakte met zijn charmes, en op wiens zak hij vervolgens kon teren tot ze hem weer beu waren.

Internetliefje

Op die manier kwam hij in 2008 ook in contact met Sandra, een vrouw die door gerechtspsychiaters omschreven werd als “een zwakbegaafde vrouw, naïef en makkelijk te beïnvloeden”. De twee leerden elkaar kennen via het internet, chatten even over en weer, en op 24 mei 2008 stond Dave plots voor Sandra’s deur in Ravels. Sandra liet haar internetliefje binnen, hij ging niet meer weg en trok meteen bij haar in. Vanaf dát moment veranderde het leven van Sandra’s 2-jarige zoontje Miguel in een hel. Het vrolijke en opgewekte ventje dat tot dan nooit iets mankeerde, transformeerde in een huilerig kind wiens gezichtje plots alle kleuren van de regenboog kreeg, en dat het uitkrijste van angst zodra Dave nog maar bij hem in de buurt kwam. Daar bleek ook een reden voor…

Quote Toen de man Miguel van ver in zijn bedje gooide en de peuter met zijn gezicht tegen de spijlen belandde, was de jongen zogezegd ‘uit bed gevallen’. En nadat hij hem hardhandig op de grond gooide, maakte hij zijn vriendin wijs dat hij Miguel ‘om te spelen’ een achter­waart­se salto op bed had laten maken, en het kind had laten vallen – per ongeluk, alweer.

Want bijna meteen nadat Dave was ingetrokken bij Sandra, vertrouwde ze hem zo goed als elke dag de zorg over Miguel toe. En terwijl zij weg was en dacht dat de peuter in goede handen was, liep het thuis helemaal mis. Zo trof ze haar zoontje op een avond aan met een bebloed gezicht. Volgens haar vriend was hij ‘met de kleine op de arm onwel geworden en gevallen’. Een dag later zag het gezichtje van Miguel helemáál bont en blauw. De uitleg van Dave? Hij was ‘per ongeluk’ tegen het jongetje aangebotst, waardoor het kind van de trap was gevallen – helemaal tot beneden. Daarna had hij het ventje – al even ‘per ongeluk’ – met de stofzuigerslang tegen het hoofd geslagen. En zo ging het elke dag maar door. Toen de man Miguel van ver in zijn bedje gooide en de peuter met zijn gezicht tegen de spijlen belandde, was de jongen zogezegd ‘uit bed gevallen’. En nadat hij hem hardhandig op de grond gooide, maakte hij zijn vriendin wijs dat hij Miguel ‘om te spelen’ een achterwaartse salto op bed had laten maken, en het kind had laten vallen – per ongeluk, alweer.

Hersenvliesbloeding

Ondanks al die ‘toevallige ongelukjes’, was Dave De Kock ook op 25 juni 2008 alleen thuis met Miguel. Terwijl de jongen in bad zat, tilde hij hem uit het water en gooide hij hem vervolgens hard op de grond – naar eigen zeggen omdat hij zag dat Miguel van het badwater dronk. Het kind botste met zijn hoofd tegen de badrand, en werd onwel. Maar in plaats van het jongetje te verzorgen of een dokter te bellen, schudde Dave hem nog eens hardhandig door mekaar en riep hij dat hij moest luisteren. Pas ‘s avonds, toen Sandra weer thuis was en Miguel er al zó slecht aan toe was dat hij stuiptrekkingen kreeg en zijn eigen tong stuk beet, werd beslist om naar het ziekenhuis te gaan.

Bij aankomst in het Sint-Jozefziekenhuis in Turnhout verkeerde de peuter in een subcomateuze toestand. Hij werd met een hersenvliesbloeding overgebracht naar het UZ Antwerpen waar Miguel nog geopereerd werd, maar een week later bezweek het ventje aan zijn verwondingen. De wetsdokter stelde op het lichaam van de peuter tientallen oudere verwondingen vast die wezen op zwaar geweld. Dave De Kock werd opgepakt voor onmenselijke behandeling met de dood tot gevolg, en werd in 2010 veroordeeld tot tien jaar cel. Tijdens de rechtszaak schetsten gerechtspsychiaters geen fraai beeld van de man. Hij werd omschreven als een psychopaat met een sadistische ingesteldheid. ,,Hij is gestoord", klonk het in de rechtbank. ,,Als iets hem niet zint, reageert hij zich op een sadistische manier af. Als hij binnen een relatie voelt dat de ander hem tegenspreekt en niet volgzaam is, reageert hij zich af door bijvoorbeeld een kind van de trap te gooien of in een bad met koud water te zetten.”

Zelf situeerde de man de oorzaak van het geweld bij zijn speed- en pijnstillersverslaving, en zei hij ‘nooit de bedoeling te hebben gehad om Miguel pijn te doen’, iets waar de rechtbank weinig geloof aan hechtte.

Volledig scherm Elke Verberckmoes en haar moeder Linda, met een foto van haar zoontje Dean. Dat werd ontvoerd door zijn 'knuffeloom' Dave De Kock. Die laatste is intussen opgepakt, maar van Dean is nog geen spoor.

Dave De Kock zat tien jaar lang in de gevangenis. Eerst in die van Turnhout, later in Hasselt, nadat enkele medegedetineerden in Turnhout hem al eens ‘een lesje hadden geleerd’ omdat hij een kind gedood had. Na zijn vrijlating keerde hij niet terug naar Ravels, maar verhuisde hij naar Sint-Gillis-Waas, waar hij een nieuw leven opbouwde. Afgelopen zomer leerde hij Elke Verberckmoes (39) kennen, een bewust ongehuwde moeder uit Beveren. Hij verzweeg zijn veroordeling voor de dood van de kleine Miguel en slaagde erin haar vertrouwen te winnen – en werd een soort ‘knuffeloom’ voor haar twee kinderen. Op die manier kreeg hij Elke zo ver dat ze haar twee kinderen met een gerust hart achterliet bij de “rustige en beleefde Dave, die altijd zo goed voor haar kindjes zorgde”. Pas zondag, nadat ze naar de politie stapte omdat diezelfde Dave haar 4-jarig zoontje Dean had gekidnapt, hoorde ze voor het eerst dat hij ooit veroordeeld was voor de dood van een ander kind.

Na een grote klopjacht in België en Nederland werd Dave De Kock maandagnamiddag opgepakt in Meerkerk, een dorp in Utrecht. Van de vermiste Dean is nog steeds geen spoor.