Dayton-schutter Connor Betts doodde eigen zus tijdens bloedbad

UPDATEBij de schietpartij in de Amerikaanse stad Dayton (Ohio) is Megan of ‘Becky’ Betts (22), de zus van de 24-jarige schutter Connor Betts, om het leven gekomen. Haar lichaam werd volgens de politie aangetroffen in bar Ned Peppers in het historische centrum van Dayton waar het bloedbad gisteren plaatsvond.

Connor Betts, de zwaar bewapende schutter, kwam om het leven toen hij door de politie bij de bar werd overmeesterd. Volgens de politie handelde de schutter ‘zo goed als zeker alleen’. ,,We hebben geen reden om aan te nemen dat er meer daders zijn”, verklaarde een politiewoordvoerder tijdens een persconferentie.

Connor en Megan, een studente biologie, waren de enige kinderen van het echtpaar Stephen en Moira Betts uit Bellbrook dat ongeveer 24 kilometer buiten Dayton ligt. De andere slachtoffers zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat volgens de lokale autoriteiten om Lois Oglesby (27), Sayid Seleh (38), Derek Fudge (57), Logan Turner (30), Nicholas Cummur (25), Thomas McNichols (25), Beatrice Warren Curtis (36) en Monica Burkhouse (39).

‘Klantgericht’

Volgens CBS News, dat zich baseert op informatie van justitie, is de woning van psychologiestudent Connor Betts inmiddels doorzocht en zijn zijn ouders ondervraagd. Betts studeerde aan het Sinclair Community College in Dayton en werkte de afgelopen twee jaar als medewerker van restaurant Chipotle Mexican Grill in Centerville (Ohio). Daarvoor was hij drie jaar klusjesman bij een benzinestation. Op zijn LinkedIn-pagina omschrijft Betts zichzelf als ‘een klantgericht persoon met veel ervaring. ‘Verder kan ik goed met druk omgaan, leer ik snel en doe ik alles om mezelf te verbeteren en overtreffen’. Over het motief van de dader is nog niets bekend.

De politie doet verder onderzoek naar het drama in Dayton en roept getuigen op zich te melden. De FBI ondersteunt bij het onderzoek om duidelijkheid te krijgen over de achtergronden van de schutter is en wat zijn beweegredenen voor de schietpartij zijn geweest. De schutter in Ohio droeg een kogelvrij vest en had een zwaar kaliber automatisch wapen. Volgens de burgemeester was de politie binnen een minuut op de plek des onheils en kon daarmee worden voorkomen dat Betts nog meer slachtoffers zou maken.

Politiechef Richard Biehl zei vanavond dat Betts zijn jongere zus en acht anderen in minder dan een halve minuut van het leven beroofde. Volgens Biehl is nog steeds niet duidelijk wat zijn motief was. Wel is bekend dat Betts zijn wapen online bestelde in Texas en liet afleveren bij een dealer in de buurt van Dayton. De 27 gewonden hebben schotwonden of andere verwondingen zoals kneuzingen of botbreuken omdat ze in de panieksituatie die ontstond over elkaar heen vielen.

Het huis waar Connor Betts woonde, wordt door de politie doorzocht.

