De bestormers van het Capitool: een sjamaan, een ex-militair én een politicus

Oncoloog die met pensioen gaat betaalt alle ziekenhuis­re­ke­nin­gen van zijn patiënten uit eigen zak

5 januari Een Amerikaanse topdokter die na bijna veertig jaar afscheid neemt van het vak heeft met een wel héél genereus cadeau opzien gebaard. De in Pakistan geboren oncoloog Omar Atiq was zo begaan met het lot van zijn circa 200 kankerpatiënten dat hij besloot om alle ziekenhuisrekeningen, met een totale waarde van ruim een half miljoen euro, uit eigen zak te betalen. ,,Er is geen beter moment om dit te doen.”