De ‘geheimen’ van Angela Merkel: moedig als het erop aankomt en altijd in voor een grapje

Ze werd getekend door haar ervaringen in de DDR, zoals bekend. Als domineesdochter groeide Angela Kasner op in een failliete communistische heilstaat die in 1990 het loodje zou leggen. Temidden van spionnen en verklikkers leerde ze vroeg wie te vertrouwen was en wie niet - de geheime dienst van Oost-Duitsland, de Stasi, had een dossier over haar. Het waren de jaren waarin ze zich bekwaamde in de kunst van het zwijgen. ,,Dat, in combinatie met waanzinnig veel geduld verklaart grotendeels haar latere succes in de politiek”, zegt haar biograaf, de Duitse journalist en historicus Ralph Bollmann (52).