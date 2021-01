De Italiaanse ‘Van Dissel’: ‘Vergrijzing speelde cruciale rol in verspreiding van het virus’

Eindelijk ligt het zware jaar 2020 achter ons. Welkom 2021 , wat hebben we naar je verlangd! In de komende week kijken we uit naar een veelbelovend jaar.

De afspraak is snel gemaakt, aan de telefoon zegt Agostino Miozzo eigenlijk gelijk toe, „maar u moet wel even formeel toestemming vragen aan het ministerie.” Dat heeft iets meer voeten in de aarde. Na wat heen en weer gemail en gebel, wordt tussen kerst en oud en nieuw een Skype-gesprek vastgelegd. „Hij is dan vrij en heeft meer tijd voor u”, verzekert zijn assistente. De ochtend van het gesprek een verontschuldigend berichtje ‘of het ook een half uurtje eerder kan, er komt iets tussendoor’. Miozzo moet met spoed naar kantoor, zijn vakantie wordt opgeschort. Het wordt een videogesprek via WhatsApp, want Skype op een overheidskantoor blijkt ingewikkeld. „Dan moet ik allerlei formele aanvragen doen vanwege de veiligheid en daar hebben we geen tijd voor.” Het tekent de man; drukbezet en pragmatisch.