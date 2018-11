De korte carrière van brexitminister Raab

Raab kan zich niet vinden in de afspraken over Noord-Ierland in het akkoord over de brexit met de EU, zo liet hij in een schriftelijke toelichting weten. Volgens Raab zijn die afspraken zelfs ,,een gevaar voor de integriteit van Groot-Brittannië.’' Bovendien stoort het hem dat de EU een soort vetorecht zou hebben over de werkelijke exitdatum van de Britten.

Teleurgesteld

Juli dit jaar volgde Raab David Davis op, een uitgesproken brexiteer die ook al was teleurgesteld in de onderhandelingen. De benoeming van Raab was voor premier May destijds een handreiking aan haar tegenstanders binnen de partij (May zelf was aanvankelijk tegen een brexit) want Raab was een uitgesproken voorstander van uittreding. Raab, afgestudeerd aan Oxford en Cambridge, gold as dossiervreter en vakman op het gebied van internationale handelsregels. Voor die tijd was hij ooit diplomaat in Den Haag.