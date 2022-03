De mensen die tegen Poetin in opstand kwamen: strafkamp of vermoord

Noodsitua­tie in Oekraïense dierentuin: schieten we de dieren af of wachten we op ontsnap­ping?

Dierenverzorgers van Kharkiv Zoo, de oudste dierentuin van Oekraïne, leven op dit moment in constante vrees over het lot van de dieren in hun park. De stad ligt sinds een week onder zwaar Russisch vuur. ,,Ik laat de orang-oetans niet meer alleen.”

