De omstreden sultan van Brunei woont in een Disneypaleis

Het gele pennendoosje ligt al zes jaar los tussen de boeken in de stellingkast. De gouden pen is er niet eentje die je even in je tas stopt, of waarmee je aantekeningen maakt tijdens een interview. Hij ziet er een beetje potsierlijk uit. Dat maakt 'm ook wel weer mooi.



Misschien komt het vooral door de tekst die erop staat: 'With the Compliments of His Majesty Sultan Haji Hassabal Bolkiah of Brunei Darussalam'.



De pen is te klein voor de volledige naam van de sultan van Brunei. Vooruit, ik schrijf hem één keer voluit: Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien. Ik noem hem verder voor het gemak: de sultan.