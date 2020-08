De oude garde krijgt op de Democratische conventie nog altijd meer spreektijd dan jong talent

Gearres­teer­de bommenma­ker Florida dood in zijn cel aangetrof­fen

18 augustus Een 34-jarige man uit de Amerikaanse staat Florida, die donderdag werd gearresteerd wegens het illegaal vervaardigen van pijpbommen, is zaterdag dood in zijn cel aangetroffen. De man had een gescheurd laken om zijn nek. De lijkschouwer onderzoekt nog of het zelfmoord betreft.