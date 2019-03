Feit blijft dat hij in januari documenten ondertekende die Stern officieel de leiding geven over de organisatie. Schoep deed dat zonder zijn volgelingen van tevoren te waarschuwen. Hoewel Stern nu claimt aan het hoofd van de NSM te staan en controle te hebben over de website en sociale media van de groepering, betwist Schoep dat. Op de website staat Schoep nog steeds genoemd als hoogste in rang. Hij besloot de machtswissel aan te vechten.



Rechters besloten afgelopen week dat Stern juridisch gezien niet gekwalificeerd is om de groepering in de rechtszaak over Charlottesville te vertegenwoordigen. Het weerhield hem er niet van donderdag een pleidooi tegen de NSM in te leveren bij justitie. De Amerikaan zoekt manieren - zoals het aantrekken van een advocaat die de NSM kan vertegenwoordiging tijdens zittingen - om zijn plannen door te zetten. Hij wil ook in gesprek gaan met joodse organisaties, zodat deze hem kunnen helpen bij het veranderen van de inhoud van de NSM-website die jaarlijks door miljoenen Amerikanen wordt bezocht.



,,Denk wat je wil over me’’, zegt Stern tegen The Washington Post, ,,maar dit is de tweede keer dat het me gelukt is (om de leiding te nemen over een neonazi-groepering, red.).’’