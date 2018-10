De politieke coming-out van Taylor Swift schokt Amerika

Steun is er uiteraard ook. Acteur en filmmaker Rob Reiner zegt dat Swift in haar eentje het land kan veranderen. Hij roept de zangeres op er voor te zorgen dat haar fans naar de stembus gaan in november.



Een ding is zeker: fans heeft Swift genoeg. Haar albums zijn wereldwijd miljoenen keren verkocht, daarmee is ze een van de meest succesvolle artiesten van haar generatie. Zakenblad Forbes schat haar vermogen op een slordige 300 miljoen euro.



De vraag is nu wat haar politieke coming-out met haar populariteit doet. Op zich is ze bepaald geen uitzondering - de meerderheid van de Amerikaanse artiesten steunt de Democraten. Bij de meeste artiesten is dat echter wat vanzelfsprekender dan bij Swift.



Donald Trump ondertussen blijft voor zijn muzikale steun voor een groot deel afhankelijk van zijn uitgesproken supporter Kanye West, toevallig een gezworen vijand van Taylor Swift. En dus heeft ook de eeuwigdurende fittie tussen Swift en West er een nieuwe potentiële splijtzwam bijgekregen.



Van Kanye is al bekend dat hij ooit president wil worden. Zover is Swift nog lang niet, maar de eerste piepkleine stap op het politieke pad is in elk geval gezet.