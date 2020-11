De VS staat op scherp: veel Amerikanen houden hun hart vast voor de periode na de verkiezingen

Het is er nog, het tomeloze Amerikaanse optimisme. Ik zag het in Hope, Kansas, dat hard op weg is te herrijzen uit de bijna-dood dankzij standvastige dorpelingen die hun vervallen Main Street oplappen. In Hope, Arkansas, gaat de kapper die weinig vooruitgang ziet in zijn strijd tegen politiegeweld gewoon zelf de politiek in. En in Hope, Maine woont een chefkok die stoïcijns middenin de pandemie plannen maakt om de hele Amerikaanse oostkust van zijn barbecuevlees te voorzien.