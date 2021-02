De wittebroodsweken van Joe Biden: zeer doortastend en lekker saai

Wat houdt de president van de VS bezig? We hoefden er de afgelopen vier jaar zelden naar te raden; Donald Trump zette zijn onderbuikgevoel zeker een paar keer per dag op Twitter. Wat Joe Biden in z’n hoofd heeft, is moeilijker in te schatten. Hij verscheen sinds hij president van de VS werd overwegend voor camera’s in strak geregisseerde optredens.