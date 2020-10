Debat Harris en Pence is een verademing, maar ook bloedsaaai

Het ging over beleidsplannen, en over gewone Amerikanen die een drama doorstonden. De deelnemers manoeuvreerden om de vragen heen met ingestudeerde oneliners, of gaven antwoord op een vraag die nooit gesteld was. Oftewel: de kandidaten voor het Amerikaanse vice-presidentschap, Kamala Harris en Mike Pence, voerden een ouderwets politiek debat, zonder vuurwerk. Het hoogtepunt voor volgers op sociale media was de vlieg die op het hoofd van Mike Pence landde.

Dat het beschaafd bleef zal voor veel Amerikaanse kiezers een opluchting zijn, nadat Trump en Biden elkaar zodanig in de haren vlogen dat hun debat wel het slechtste uit de Amerikaanse geschiedenis werd genoemd. Weinig kijkers zullen van gedachten veranderd zijn, na een debat tussen twee running mates die veel tijd besteedden aan verwijten over en weer, en zich daarmee vooral tot hun eigen achterban richtten.

Harris zette de toon met een harde uithaal uit naar de regering Trump in haar eerste woorden vanaf het debatpodium in Salt Lake City. ,,Het Amerikaanse volk is getuige geweest van het grootste falen van een regering in de geschiedenis van ons land,” zei ze over de corona-aanpak van Trump en Pence. Pence wist haar ook in de verdediging te dringen, door bijvoorbeeld haar verleden als aanklager en justitiebaas in Californië uit te lichten. ,,Onder jou werden alleen maar meer zwarte burgers opgesloten in Californië. Je hebt niet aan hervorming van het strafrechtsysteem gedaan,” zei Pence. Hij zei overigens in hetzelfde debat dat hij niet gelooft dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten minderheden harder aanpakken.

Vice-president Pence deed zijn best kalm en betrokken over te komen, als tegenwicht aan de grillen van president Trump. Met gedragen stem sprak Pence sympathie uit voor de families van ruim 200.000 Amerikanen die overleden na infectie met het coronavirus. Harris sprak meermaals rechtstreeks tot de kijker in een poging verbinding te zoeken met kiezers, en viel op met puntige reacties op interrupties van Pence, die ondanks standjes van de debatleider meermaals bleef doorpraten. ,,Ik ben hier aan het woord,” zei Harris driemaal. Met bestraffende blik: ,,Als je me laat uitpraten kunnen we daarover in gesprek.”

De twee kandidaten voor het vice-presidentschap spraken van achter plexiglas, omdat het coronavirus door het Witte Huis woedt. Pence testte tot op heden negatief, maar het campagneteam van Harris en medische experts wilden het zekere voor het onzekere nemen. Belangrijke vragen, bleven onbeantwoord.

Geen van beide kandidaten voor het vice-presidentschap van de VS antwoordde op een vraag over hun rol in het geval de president uitgeschakeld zou worden door bijvoorbeeld ziekte – geen ondenkbaar scenario, met twee zeventigers die in een pandemie om het presidentschap strijden. Toen debatleider Susan Page aan Pence vroeg wat hij zou doen als de president een vreedzame machtsoverdracht na verloren verkiezingen niet zou accepteren, iets wat Trump heeft gesuggereerd, bleef een antwoord opnieuw uit. Pence zei alleen dat hij verwacht te winnen.