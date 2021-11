Decathlon wil niet dat migranten leven wagen in kajaks en stopt verkoop in Noord-Frankrijk

Sportwinkelketen Decathlon verkoopt in zijn winkels in Calais en Duinkerken in Noord-Frankrijk geen kajaks meer. Het besluit is volgens de onderneming nodig vanwege de vele migranten die de vaartuigen zouden gebruiken om de oversteek over Het Kanaal naar Engeland te maken.