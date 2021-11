Deel Europa haalt teugels strakker aan: nieuwe lockdowns en beperkingen

Explosie Liverpool is maanden­lang voorbereid

De man die verantwoordelijk was voor een explosie bij een ziekenhuis in Liverpool zondag begon minstens zeven maanden geleden met de voorbereidingen. De politie meldt een compleet beeld te krijgen over de aankoop van de onderdelen van het zelfgemaakte explosief, dat in een taxi voor het ziekenhuis afging.

17 november