Deels versnipperd kunstwerk Banksy in de verkoop voor bijna 6 miljoen euro

In 2018 werd het schilderij Girl with Balloon van de Britse kunstenaar voor bijna 1,1 miljoen pond (destijds 1,2 miljoen euro) geveild aan een anonieme verzamelaar, maar op het moment dat de hamer viel, ging het werk deels door een versnipperaar die in de lijst verstopt zat. Het kreeg hierna de nieuwe, huidige titel Love is in the Bin . Beelden van het onverwachte versnipperen werden destijds massaal gedeeld.

Ondanks de populariteit heeft de onbekende eigenaar besloten het werk te verkopen: ‘Op die surrealistische avond drie jaar geleden werd ik de toevallige maar zeer bevoorrechte eigenaar van Love is in the Bin’, schrijft hij in een verklaring van veilinghuis Sotheby’s. ‘Het was ongelooflijk om deel uit te maken van het verhaal van hoe een van de beroemdste kunstwerken ter wereld is ontstaan, maar nu is het tijd om het schilderij los te laten.’