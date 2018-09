Defensieminister Rusland: MH17 door aan Kiev geleverde raket neergehaald

De bekendmaking strookt niet met eerder internationaal onderzoek. Dat gaat ervan uit dat een uit Rusland aangevoerde raket door pro-Russische separatisten is gebruikt. Volgens de Russische generaal Nikolaj Parsjin echter is de raket in 1986 in een fabriek ten noorden van Moskou gemaakt en naar Oekraïne vervoerd.

Onderzoekers welkom

Het projectiel was in 2014 in handen van een Oekraïense legereenheid, de 223e luchtverdedigingseenheid. Die was betrokken bij de strijd tegen opstandelingen in het oosten van Oekraïne.



Westerse onderzoekers zijn welkom om de documentatie in te zien die over de productie en het transport van de raket zijn gevonden, melden Russische media. De nieuwe gegevens zijn al naar Nederland gestuurd.