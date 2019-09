Democraten starten afzettingsprocedure tegen Trump

VIDEODe oppositie in het Amerikaanse Congres gaat toch de eerste fase van een afzettingsprocedure beginnen tegen president Trump. De Democraten zien vals spel in zijn contact met Oekraïne.

Partijleider Nancy Pelosi heeft vanavond tijdens een persconferentie aangekondigd dat het Huis van Afgevaardigden een formeel onderzoek begint naar gedrag van Trump dat reden kan zijn om hem af te zetten. De Democraten verdenken de president ervan Oekraïense hulp te hebben gezocht om politiek rivaal Joe Biden onschadelijk te maken.

Als het onderzoek bevestigt dat Trump zich misdragen heeft, kan het Huis van Afgevaardigden besluiten te stemmen over afzetting. Dat betekent overigens niet direct dat Trump ook daadwerkelijk uit het Witte Huis gezet zal worden. Daarvoor moet ook tweederde van de Senaat instemmen. Dat is vooralsnog onwaarschijnlijk. Een meerderheid van de Senaat is in handen van Trumps eigen Republikeinse partij.

Heksenjacht

Trump zelf noemt het nieuws over het onderzoek tegen hem ‘een heksenjacht’ en ‘presidentiële intimidatie'. In een reactie op Twitter zei hij woedend: “Ze hebben de transcriptie van het telefoongesprek (met zijn Oekraïense evenknie) niet eens gelezen’’

Pelosi was tot op heden enorm terughoudend als het ging om pogingen de president af te zetten. Ze vreesde dat het averechts zou werken, omdat de meeste Amerikanen geen trek hebben in zo’n politieke oorlog. Maar de druk van haar fractie werd steeds groter sinds bekend werd dat Trump het Amerikaanse buitenlandbeleid mogelijk voor eigen politiek gewin heeft gebruikt. Een klokkenluider uit de inlichtingendiensten trok aan de bel over beloften van Trump aan een buitenlandse leider.

Trump bleek de nieuwe Oekraïense president te hebben verzocht om een van zijn voornaamste politieke tegenstanders te laten onderzoeken: Joe Biden, ex-vicepresident en mogelijk Trumps Democratische opponent in de presidentsverkiezingen van volgend jaar.

Tekst gaat verder onder de tweet

Obama-jaren

De bonje komt voort uit de Obama-jaren, toen Biden er als vice-president op aandrong dat Oekraïne een belangrijke officier van justitie ontsloeg. Hij zou niet genoeg doen tegen corruptie. Die officier deed op dat moment onderzoek naar de eigenaar van een gasbedrijf waar zoon Hunter Biden een lucratieve baan had.

Er is geen bewijs dat Biden zijn zoon probeerde te beschermen. Andere Westerse landen vroegen eveneens om het vertrek van de Oekraïense aanklager omdat corruptie niet werd aangepakt. De aanklager had het ook niet specifiek op zoon Hunter gemunt.

Trump erkent dat hij telefonisch over Biden heeft gesproken met president Volodimir Zelenski. Hij zegt dat er niets mis mee is – hij was simpelweg bezorgd om vermoedens van corruptie rond de Bidens. Maar de verontwaardiging in Washington is groot. Trump schortte financiële hulp aan Oekraïne kort voor zijn gesprek met Zelenski even op. Veel Democraten menen dat Trump zo de druk op Oekraïne opvoerde, in de hoop Biden een hak te zetten.

Gesprek openbaar maken

Trump voelt de dreiging van de afzettingsprocedure en kondigde aan het transcript van zijn telefoongesprek met Zelenski openbaar te maken. De precieze inhoud van de klacht van de klokkenluider wordt door het Witte Huis nog onder de pet gehouden. Maar de klokkenluider heeft aangegeven met het Congres te willen praten.

Trump reageerde verbolgen. ,,Dit is een voortzetting van de heksenjacht. Het gaat beter met ons land dan ooit, ze gaan de verkiezingen verliezen,” zei hij over de Democraten. ,,Men zegt dat dit in mijn voordeel werkt.”

Republikeinen in de Senaat, waaronder leider Mitch McConnell, zien niets in impeachment en wijzen met een beschuldigende vinger naar Pelosi, die effectieve samenwerking zou weigeren en in plaats daarvan enkel bezig is om Trump uit het Witte Huis te krijgen.

VN-top

De kwestie overschaduwt Trumps inbreng in een VN-top in New York. Staatshoofden en ministers uit de hele wereld zijn er bijeen voor een paar dagen diplomatiek speeddaten rond de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Trump promootte daar een internationale versie van zijn America First-beleid en onder meer anti-abortusmaatregelen. ,,De toekomst is niet van globalisten, de toekomst is van patriotten,” zei hij.

Maar in de wandelgangen was hij vooral druk vragen over de Oekraïnekwestie te beantwoorden.

Zo sprak hij aan de zijde van de Britse premier Boris Johnson over het hulpgeld voor Oekraïne dat ingehouden werd. Trump zei daarmee een bijdrag van Europa te hebben willen afdwingen. Eerder zat hij naast de Poolse president toen hij de media van dubbele standaarden beschuldigde. Als Biden een Republikein was, ‘zou hij nu in de elektrische stoel zitten’.

En de zaak zal de top blijven beheersen: morgen staat een ontmoeting tussen Trump en Zelenski op het programma.