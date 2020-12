Demonstratie voor Trump in Washington, vertrekkende president vliegt in heli over

Aanhangers van de Amerikaanse president Donald Trump demonstreerden vandaag opnieuw in Washington tegen de verkiezingsuitslag. Amerikaanse media meldden dat duizenden demonstranten zich in het centrum van de Amerikaanse hoofdstad hadden verzameld.

Bijna een maand geleden demonstreerden ook al duizenden aanhangers in Washington voor Trump. De Republikein verloor de verkiezingen van 3 november van Joe Biden, een Democraat.

Trump ziet zichzelf beroofd van zijn overwinning door verkiezingsfraude en erkent zijn nederlaag niet. Advocaten van Trump hebben tot dusver geen bewijs geleverd van massale fraude. Tientallen rechtszaken waren niet succesvol. Biden zal op 20 januari in Washington worden beëdigd.

Trump keek vanuit de lucht op de demonstranten neer toen hij in een helikopter over de menigte heen vloog, op weg naar een football-wedstrijd in de staat New York. ‘Wow! Duizenden mensen in Washington voor Stop the Steal (stop de diefstal, red.)’, twitterde Trump even daarvoor. ‘Ik wist hier niets van, maar ik ga ze nog zien!’

Toespraak Flynn

Onder de demonstranten in Washington was ook Trump’s voormalige nationale veiligheidsadviseur, Michael Flynn. De gepensioneerde legergeneraal Flynn hield zijn eerste openbare toespraak sinds Trump hem gratie verleende op 24 november. Hij had eerder schuldig gepleit aan liegen tegen de FBI over contacten met de voormalige Russische ambassadeur.

,,Wat de uitspraak ook was van gisteren, iedereen haalt diep adem”, zei Flynn tegen demonstranten voor het Hooggerechtshof, verwijzend naar de weigering van het hof om de zaak-Texas te behandelen. Het Amerikaanse Hooggerechtshof verwierp vrijdag een rechtszaak die was aangespannen door Texas en gesteund door Trump die de stemresultaten in vier staten wilde aanvechten.

,,Mijn opdracht aan jou is om terug te gaan naar waar je vandaan komt” en eisen te stellen, zei Flynn tegen de menigte, zonder specifieker te zijn.

Complottheorieën

Sommige demonstranten in Washington herhaalden opnieuw complottheorieën over de verkiezingen. Trump ‘wordt uit zijn ambt gestuurd’, riep een van hen bij het Hooggerechtshof. ,,Het hof nam niet eens de tijd om de zaak te behandelen”, klaagde hij over de door Texas aangespannen procedure.

