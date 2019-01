Denen zetten grenshek neer om mogelijk besmette zwijnen te weren

Een uitbraak betekent grote verliezen voor de varkensboeren. Critici zeggen dat het grenshek, dat ruim 4 miljoen euro kost, schadelijk is voor de wildstand en slechts een symbolisch gebaar om een probleem aan te pakken dat amper bestaat.



Gevallen van varkensgriep zijn eerder in Oost-Europa vastgesteld en in september ook in België. Eind november werd in de provincie Limburg begonnen met een 30 kilometer lang anti-zwijnenhek langs de grens met Duitsland, tussen Venlo en Vlodrop.



Onder Roermond bestonden al wildrasters, maar die vormden nog geen aaneengesloten barrière. De provincie maakt het laatste stukje dicht en verbetert het bestaande deel. De Nederlandse grens is over dat stuk dan volledig gesloten voor overstekend wild.