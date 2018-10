Denis Mukwege en Nadia Murad winnen Nobelprijs voor de Vrede

Denis Mukwege (63) werd eerder al als favoriet voor de prijs genoemd. Hij is een gynaecoloog die slachtoffers van seksueel geweld behandelt in de Democratische Republiek Congo.

Nadia Murad (25) is afkomstig uit het noorden van Irak en behoort tot de jezidi-minderheid. Ze werd in 2014 op 21-jarige leeftijd ontvoer door Islamitische Staat en was maandenlang slachtoffer van seksueel geweld. Ze wist uiteindelijk naar Duitsland te vluchten. De afgelopen jaren heeft zij zich ingezet voor de jezidi's, vooral voor de vrouwen die als seksslaaf zijn misbruikt door IS. In 2014 won zij al de Sacharov Mensenrechtenprijs.