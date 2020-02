Derde dag protesten Griekse eilanden: ‘Wij dragen de last van de vluchtelingencrisis’

De eilandbewoners zeggen dat ze ‘de last dragen van de Europese vluchtelingencrisis’. Op Lesbos wordt er gestaakt en de winkels bleven dicht. ,,Geen kampen op de eilanden, open of gesloten”, scandeerden betogers in de havenplaats Mytilini.

De centra zouden de oude provisorische opvanglocaties moeten vervangen. Op de Griekse eilanden bevinden zich tienduizenden migranten. Zij bivakkeren in kampen die niet zijn bedoeld voor dergelijke aantallen. In kamp Moria op Lesbos zouden zeker 19.000 mensen bivakkeren, terwijl er capaciteit is voor zo’n 3000 mensen. Ze leven in erbarmelijke omstandigheden. De betogers zijn bang dat de vluchtelingen permanent blijven.

Gevangenis

Een betoger zei dat Lesbos ‘een enorme gevangenis’ voor migranten is geworden. ,,We hebben jarenlang onze solidariteit getoond, maar nu moet de druk op de eilanden worden verminderd”, aldus de 47-jarige man.

Gisteren blokkeerden bewoners de toegangswegen van de bouwplaatsen, zodat er niet kon worden begonnen met de constructie van het kamp. Eerder stichtten mensen brandjes en wierpen ze blokkades op. Uiteindelijk kwam het tot harde confrontaties met de oproerpolitie, die de Griekse overheid speciaal stuurde om ervoor te zorgen dat de start van de bouw door kon gaan.

Demonstranten probeerden de veerboten al tegen te houden waarmee de agenten aankwamen, sommige demonstranten gooiden stenen naar de politie, die traangas, rubberen kogels en waterkanonnen inzette tegen de eilandbewoners. De overheid beloofde dat de oproerpolitie zou vertrekken. Donderdagochtend vroeg zijn veel agenten met de veerboot weer vertrokken van eiland Lesbos. De eerste fase van de werkzaamheden is ondanks de protesten voltooid.

Harde lijn

De autoriteiten hebben gezegd dat de nieuwe opvangcentra meer publieke veiligheid bieden en potentiële gezondheidsrisico’s tegengaan. In de nieuwe centra zouden mensen niet meer zomaar in en uit kunnen, zoals nu in de provisorische, overvolle kampen wel het geval is. Stelios Petsas, een woordvoerder van de Griekse overheid, zei tegen persbureau Reuters dat de ‘open faciliteit een tikkende tijdbom is qua gezondheidsrisico’s.’ Ook zou er in een afgesloten instelling beter omgegaan kunnen worden met het coronavirus mocht er sprake zijn van gevallen van besmetting. In Griekenland is tot nu toe één besmetting gemeld.

In 2015 en 1016 kwamen er via Turkije en Griekenland honderdduizenden vluchtelingen Europa binnen. Omdat er een deal werd gesloten tussen de EU en Turkije over de opname van vluchtelingen in Turkije, werd de instroom minder, maar eind 2019 nam het aantal mensen dat aankwam in Griekenland weer toe.

De conservatieve regering van Griekenland heeft een hardere lijn in de aanpak van de vluchtelingencrisis dan de vorige, linksere regering. Ze heeft zelfs een plan om een ‘drijvend hek’ te bouwen, om vluchtelingen te weren. Naast Lesbos en Chios, zijn er gesloten opvangcentra gepland op de eilanden Samos, Kos en Leros.