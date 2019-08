Derde ebola-besmetting in grensstreek Congo, Rwanda gooit grens dicht

Canadees doodt familiele­den en pocht met foto’s op forum

10:55 Een 23-jarige man uit de Canadese stad Markham (Ontario) is gearresteerd voor de moord op vier familieleden. De zaak kwam aan het licht nadat hij in een chatforum had gepocht over zijn daden en gruwelijke foto’s van hun verminkte lichamen had gepost. Een medegebruiker alarmeerde de politie.