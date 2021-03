Derde zware aardbeving bij Nieuw-Zeeland, nu schok van 8,1, angst voor tsunami iets afgenomen

evacuatiebevel ingetrokkenVoor de oostkust van het Noordereiland van Nieuw-Zeeland heeft zich vanavond opnieuw een zware aardbeving voorgedaan. Dat meldt het Amerikaans Geofysisch Instituut (USGS). Het gaat om de derde hevige schok die binnen een tijdsbestek van zes uur plaatsvond, op honderden kilometers van de kust. De derde bereikte een kracht van 8,1 op de schaal van Richter. Eerder vanavond was er een schok van 7,4 en vanmiddag was er een beving van 7,3.

De autoriteiten van Nieuw-Zeeland hebben een evacuatiebevel dat werd afgekondigd na de serie aardbevingen in de nacht van donderdag op vrijdag ingetrokken. Het dreigingsniveau voor een tsunami is naar beneden bijgesteld, nu de hoogste golven zijn gepasseerd, laten de autoriteiten weten.

Inwoners van bepaalde gebieden in de Stille Oceaan waaronder het noorden van Nieuw-Zeeland werden donderdagavond gewaarschuwd voor hoge golven. Volgens het tsunamiwaarschuwingscentrum in Hawaï zijn kleine ‘tsunamigolven’ waargenomen bij het eiland Tonga. Die zouden kunnen uitgroeien tot golven van tot drie meter.

De laatste bevingen waren bij de Kermadec-eilanden, ongeveer 800 kilometer van het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. Daar was eerder op de dag bij de oostkust van het eiland een beving met een kracht van rond de 7,0. Aanvankelijk werd gevreesd voor een tsunami. De autoriteiten riepen bewoners in kustgebieden op naar hoger gebied te vluchten. Maar gevaarlijke vloedgolven en schade bleven uit. Later werden nieuwe waarschuwingen afgegeven.

,,Mensen moeten stranden verlaten en alle activiteiten op het water staken’’, zei een woordvoerder van de nooddiensten op de radio. Mensen werd afgeraden eerst hun kinderen van school op te halen, om files te voorkomen. De autoriteiten waarschuwden inwoners dat de aardbevingen potentieel een grote impact konden hebben, hoewel ze relatief ver weg plaatsvonden. ,,De aardbeving werd misschien niet overal gevoeld, maar een onmiddellijke evacuatie is nodig omdat een vernietigende tsunami mogelijk is.’’

Tienduizenden bewoners zijn uit de kustgebieden geëvacueerd. Zij mogen nu weer terugkeren naar huis. Vooralsnog zijn er geen meldingen van slachtoffers of schade.

Het waarschuwingscentrum voor de Stille Oceaan gaf ook tsunami-alerts af voor de kustgebieden van onder meer Samoa, Fiji, Nieuw-Caledonië en een aantal andere eilanden. Voor deze eilanden zijn de waarschuwingen nog niet ingetrokken.

Eerder donderdagavond had de nationale veiligheidsdienst van Nieuw-Zeeland, de National Emergency Management Agency (NEMA), gewaarschuwd voor mogelijke tsunami's. ‘Dit betekent een bedreiging voor strand, haven, riviermonding en kleine bootactiviteiten’, aldus de NEMA .‘Blijf uit het water. Bezoek geen bezienswaardigheden. De dreiging moet als reëel worden beschouwd totdat deze waarschuwing wordt geannuleerd.’

Premier

De derde beving vond plaats om 20.28 uur Nederlandse tijd. Het epicentrum lag op een diepte van bijna 20 kilometer. Twintig minuten later volgde een naschok van 5,7 op de schaal van Richter en een uur later een naschok van 6,5. De derde aardbeving en haar naschokken deden zich voor nabij de Kermadeceilanden, een onbewoonde eilandengroep die zo’n 900 km ten noordoosten van Nieuw-Zeeland ligt.

Premier Jacinda Ardern heeft op haar Instagram inwoners toegesproken. ‘Ik hoop dat iedereen oké is, zeker aan de oostkust waar men de volle kracht van de aardbevingen voelde.’

Eerdere aardbevingen

Eerder vandaag waren er al twee aardbevingen met een magnitude van 7,4 en 7,1. Het epicentrum van de eerste zware beving van vanmiddag - om 14.27 uur Nederlandse tijd - bevond zich op 10 kilometer diepte, zo’n 180 kilometer ten noordoosten van het Nieuw-Zeelandse Gisborne, een stadje aan de oostkust van het Noordereiland.

De tweede zware beving deed zich voor om 18.41 uur Nederlandse tijd, met een epicentrum op 55,6 kilometer diepte, ter hoogte van de Kermadeceilenden. De krant New Zealand Herald situeerde het epicentrum nabij het Raouleiland, het grootste van de onbewoonde Kermadeceilanden. Het Tsunami Waarschuwingscentrum voor de Stille Oceaan hield rekening met een tsunami, maar die kwam er uiteindelijk niet.

Om 19.38 uur Nederlandse tijd was er ter hoogte van dezelfde eilandengroep een naschok met een magnitude van 5,6, aldus het USGS. Het epicentrum bevond zich op nauwelijks 10 kilometer diepte.

Wiebelen

De Belgische Charlotte Descamps woont al meer dan acht jaar in Napier, in het oosten van Nieuw-Zeeland. Hoewel het midden in de nacht was toen de eerste aardbeving plaatsvond, heeft ze het goed gevoeld. ,,Zeker weten”, vertelt ze tegen Het Laatste Nieuws.

,,Ik ben wakker geworden om 2.30 uur. Mijn partner is opgegroeid op een breuklijn en hij heeft een panische angst voor aardbevingen, omdat hij gezien heeft wat ze kunnen aanrichten. Ons huis begon te wiebelen en dat gebeurt bijna nooit. Het is de tweede keer in al die tijd dat ik hier woon.”

Advies

De bewoners van enkele regio’s aan de oostkust van het noordelijke eiland kregen vanwege het risico het advies zichzelf onmiddellijk in veiligheid te brengen. Het gaat aan die kuststrook om de regio van Bay of Islands naar Whangarei, van Matata tot Tolaga Bay en op het Great Barrier-eiland.

Daarnaast moest iedereen die een lange of sterke aardbeving voelde ook onmiddellijk naar hogergelegen gebieden trekken. Dat advies trokken de autoriteiten later weer in, maar de kans bestaat dat er later vanavond opnieuw een dergelijk advies wordt gegeven.

