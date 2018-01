Deze foto's moet je gezien hebben

Britse koningin vertelt openhartig over onhandig zware kroon

15:16 De Britse koningin Elizabeth (91) is erg openhartig over het moment van haar kroning. In het BBC-programma The Coronation vertelt ze onder andere dat ze omhoog moest blijven kijken met de kroon op haar hoofd, omdat ze anders haar nek zou breken. De Imperial State Crown, die ze droeg aan het einde van de kroning, weegt 1,25 kilo.