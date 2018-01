Deze foto's moet je gezien hebben

Japanse astronaut groeit 9 centimeter in 3 weken

16:15 De Japanse astronaut Norishige Kanai zit nu drie weken in het International Space Station en groeide in die tijd maar liefst 9 centimeter. Op Twitter schrijft de Japanner dat hij bang is dat hij straks niet meer in zijn Soyuz-stoel past, als hij terugvliegt naar de aarde.