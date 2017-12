Deze foto's moet je gezien hebben

Na 17 jaar aanklacht wegens bomaanslag in Düsseldorf

18:08 Bijna zeventien jaar na een bomaanslag op station Wehrhahn in Düsseldorf is een aanklacht ingediend tegen de vermoedelijke dader. Het gaat om een man van een jaar of vijftig, die direct na de terreurdaad ook al werd aangehouden maar door gebrek aan bewijs moest worden vrijgelaten.