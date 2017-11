Deze foto’s moet je gezien hebben

Weer rellen in Brussel, twaalf mensen opgepakt

21:53 In Brussel heeft de politie twaalf mensen opgepakt bij rellen. Na een aanvankelijk vreedzame demonstratie tegen slavernij in Libië trok een groep naar winkels om daar een ravage aan te richten. Het is de derde keer in evenveel weken dat er rellen uitbraken in Brussel.