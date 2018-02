Deze foto's moet je gezien hebben

Rotterdams slachtoffer Bataclan naar proces in Brussel: Ik wil Abdeslam in de ogen kunnen kijken

17:59 De Rotterdamse Ferry Zandvliet, die twee jaar geleden in de Parijse concertzaal Bataclan was toen terroristen daar een bloedbad aanrichtten, komt morgen naar het proces tegen terreurverdachte Salah Abdeslam in Brussel. ,,Ik wil die jongen in zijn ogen kunnen kijken”, zo meldde hij in een Belgisch tv-programma.