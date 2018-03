Deze foto's moet je hebben gezien

NAVO komt met maatregelen tegen Rusland na aanslag met zenuwgas

13:51 Ook de NAVO gaat maatregelen treffen in reactie op het gebruik van zenuwgas tegen een voormalige dubbelspion in het Engelse Salisbury. Topman Jens Stoltenberg geeft rond 15.30 uur een persconferentie op het hoofdkwartier in Brussel.