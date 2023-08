Deze Jack Russel waarschuwt Oekraïense burgers voor mijnen: ‘Raak mijn niet aan, bel 101'

Vader geredde Colombiaan­se ‘jun­gle-kids’ gearres­teerd om mogelijk seksueel misbruik

De Colombiaanse autoriteiten hebben de vader van twee van de vier Colombiaanse kinderen die in mei en juni 40 dagen overleefden in het Amazone-regenwoud na een vliegtuigcrash, gearresteerd. Dat melden media in het Zuid-Amerikaanse land vrijdag. Vader Manuel Ranoque zou worden verdacht van seksueel misbruik.