Deze kerstvakantie op wintersport? Het is warm in de Alpen, veel gebieden zijn nog groen als gras

Amerikaan­se deelt laatste beelden van zus die overlijdt in haar auto tijdens sneeuw­storm

Dit zijn de laatste beelden die de 23-jarige Andell Brown maakte op 23 december. De jonge Amerikaanse komt vast te zitten in een sneeuwstorm in Buffalo in de staat New York op weg naar huis. Ze stuurt de video naar haar zus die ongerust is.

28 december