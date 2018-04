Deze minuscule waterkever wordt vernoemd naar Leonardo DiCaprio

Vier klimmers omgekomen in Alpen na vrieskou, vijf in kritieke toestand

17:59 Zeker vier mensen zijn om het leven gekomen in de Zwitserse Alpen. Ze hadden de nacht noodgedwongen in de buitenlucht doorgebracht. Vijf mensen bevinden zich in kritieke toestand en zijn per helikopter naar het ziekenhuis overgebracht, meldt de politie in het kanton Valais (Wallis).