Deze 'Nederlander' is minister in Irak

Video Felbekriti­seer­de Australi­sche senator krijgt ei op zijn hoofd en slaat er op los

11:34 Fraser Anning, een Australische senator die vrijdag veel kritiek kreeg voor uitlatingen die hij deed naar aanleiding van de aanslag in Christchurch, is vandaag opnieuw het middelpunt van een rel Down Under. Terwijl Anning de pers te woord staat, slaat een tiener een rauw ei op zijn hoofd kapot. In een reflex haalt Anning twee keer fors uit naar de jongen.