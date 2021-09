Deze Nederlandse hond kan corona ruiken, primeur voor luchthaven Miami

De luchthaven van Miami gaat een Nederlandse herdershond inzetten om het coronavirus bij medewerkers en passagiers te detecteren. Het gaat om een primeur voor de Verenigde Staten, bevestigt Miami International Airport in een verklaring. De Nederlandse herdershond genaamd One Betta krijgt ondersteuning van een Belgische Mechelse Herder.

De inzet van de twee speurhonden is een nieuw middel om de verspreiding van het coronavirus in de VS tegen te gaan. De viervoeters zijn de afgelopen maanden dermate getraind dat ze in staat zijn om in openbare ruimtes het virus te ruiken. De hondentraining werd gegeven door het Global Center for Forensic Science en Florida International University. Na meer dan honderd sessies bereikten de dieren nauwkeurigheidspercentages tussen 96 en 99 procent.

,,Deze pandemie heeft ons ertoe aangezet om te innoveren om de verspreiding te stoppen”, vertelt Daniella Levine Cava, burgemeester van Miami-Dade County. Het gaat om een proefprogramma dat aan het einde van september afloopt. ,,We zijn er trots op dat we er alles aan doen om onze inwoners te beschermen. Ik kijk ernaar uit om te zien hoe de luchthaven haar vaardigheden test en het proefprogramma uitbreidt naar andere faciliteiten in de provincie.”

‘We zijn trots’

De twee honden zijn volgens de luchthaven getraind om alert te zijn op de geur van COVID-19. Het virus veroorzaakt bij een patiënt veranderingen in de stofwisseling die resulteren in de productie van zogenoemde ‘vluchtige organische stoffen’ (voc). ‘De voc’s worden uitgescheiden door de adem en het zweet van een persoon, waardoor een geur ontstaat die getrainde honden kunnen detecteren’, meldt de luchthaven. Deze veranderingen komen voor bij alle patiënten, ongeacht hun eigen lichaamsgeur.

Zodra een hond aangeeft dat een persoon de geur van het virus bij zich heeft, wordt die persoon gevraagd een sneltest te ondergaan. ,,We zijn er trots op ons steentje bij te dragen in de strijd tegen COVID-19, en we hopen dat dit proefprogramma ten goede komt aan de rest van Miami-Dade County en luchthavens in het hele land”, stelt Ralph Cutié, interim-directeur van Miami International Airport. Volgens een Amerikaanse hoogleraar scheikunde zijn deze honden ‘een waardevol hulpmiddel dat we kunnen gebruiken om ons te helpen leven met deze aanhoudende pandemie.’

Onderzoek honden

In de zomer van vorig jaar maakten Duitse experts al duidelijk dat honden al na enkele dagen training mensen kunnen identificeren die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Acht honden van het Duitse leger kregen gedurende een week speciale training. Daarna lukte het de dieren in veel gevallen het virus te identificeren in het speeksel van mensen.

De meer dan duizend monsters zouden in 94 procent van de gevallen correct zijn geïdentificeerd. ,,We denken dat dit komt doordat de stofwisseling in de lichamen van zieke mensen compleet verandert”, zei een van de wetenschappers. De onderzoekers denken dat honden in de toekomst mogelijk ingezet kunnen worden om besmette mensen op te sporen bij bijvoorbeeld grensovergangen of tijdens sportevenementen.

Het is geen unicum dat honden ingezet worden om een ziekte te ontdekken, stelt Medical Detention Dogs, een Britse organisatie die speurhonden opleidt en ook bijdraagt aan de studie. De organisatie zegt dat het eerder al honden trainde om malaria, de ziekte van Parkinson en bepaalde typen kanker op te sporen.