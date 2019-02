Deze spectaculaire Indiase gymnastiekvorm wordt steeds populairder

Volgens de voorzitter van de Vishwa Mallakhamb Federatie groeit de buitenlandse interesse voor de oeroude bewegingsvorm sinds tv-programma India’s Got Talent er aandacht aan besteedde. Ook in de internationale Cirque du Soleil-show Bazzar, waaraan wereldkampioen Rajesh Mudki meedeed, toonde vorig jaar een Mallakhamb-optreden. Maar de sport is meer dan alleen een sterk staaltje van show en spieren.



Om te laten zien wat ze aan en op de gepolitoerde paal vermogen, reisden deelnemers uit vijftien landen, waaronder de VS en Duitsland, naar Mumbai. Ze trainen in het Shivaji-park en kijken de kunst af bij hun uitdagers. ,,Ik leer compleet nieuwe technieken’’, zegt de 36-jarige Delia Ceruti uit Italië. Sommige pogingen eindigen in een smak op de grond, maar daardoor laten de deelnemers zich niet uit het veld slaan.



Een deel van mallakhambs aantrekkingskracht is het feit dat de sport bijna niets kost en geen speciale uitrusting vergt. Een houten paal, een stuk touw en een plek om de boel op te stellen: meer heb je, naast een stel ijzersterke armen en benen en dito uithoudingsvermogen, niet nodig. Voor wie het niet aandurft, blijft de acrobatiek van mallakhamb een wonderbaarlijk schouwspel.