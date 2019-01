Dief haalt in Moskou op klaarlichte dag schilderij van 1 miljoen euro van de muur

Inmiddels is het schilderij weer terecht, maar de consternatie is er niet minder om. Het gaat om het werk Ai Petri, Crimea van de Russische landschapsschilder Arkhip Kuindzhi, dat door het Russisch Museum in Sint Petersburg was uitgeleend aan de prestigieuze Tretjakovgalerij in Moskou. Het is een impressionistisch schilderij uit 1908, met daarop de bekende Ai-Petri-bergtop in het Krimgebergte. De waarde van het schilderij wordt geschat op 1 miljoen euro.



Op beelden is te zien hoe een jonge man in zwarte sweater het schilderij met de armen over elkaar rustig nadert. Daarna tilt hij het met twee handen in een beweging van de muur en loopt ermee weg, alsof er niets aan de hand is. Bezoekers hebben niets door, ze denken waarschijnlijk dat de man in het museum werkt.