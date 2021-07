Dierentuin Duisburg is een rode panda kwijt

Griekse politie vindt negen jaar na kraak van zeven minuten schilderij­en Mondriaan en Picasso terug

28 juni De Griekse politie heeft schilderijen van Mondriaan en Picasso teruggevonden, negen jaar nadat ze waren gestolen uit een museum in Athene. Na jaren onderzoek is bovendien een arrestatie verricht. Een 49-jarige Griek heeft de politie op de plek gewezen waar hij ze al die tijd had verborgen, melden Griekse media.