Diesel wordt zaterdag stuk goedkoper in België

Oorlog Oekraïne LIVE | Poetin belooft gratis kunstmest voor derde wereld bij opheffen sancties

Rusland wil meer dan 300.000 ton kunstmest gratis aan ontwikkelingslanden leveren als Europa de sancties op Russische export verder versoepelt. Dat heeft president Vladimir Poetin gezegd op een top in Oezbekistan. De kunstmest ligt momenteel in Europese havens en mag niet worden vervoerd door de westerse sancties vanwege de oorlog in Oekraïne. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.

12:09