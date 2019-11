Dit betekent de uitslag van de 'ongekende' verkiezingen in Hongkong

Toestand Julian Assange is zo slecht dat hij 'in de gevangenis kan sterven’

12:12 De gezondheid van WikiLeaks-oprichter Julian Assange (48) is zo slecht dat hij in de Britse gevangenis zou kunnen sterven. Dat stellen meer dan zestig artsen in een open brief aan de Britse autoriteiten. Ze verzoeken hem over te brengen naar een universitair ziekenhuis omdat hij dringend medische behandeling nodig heeft. ,,Er is geen tijd te verliezen.”